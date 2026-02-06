06 февраля, 08:00Наука
Ученые заявили, что одна бессонная ночь может повредить оболочку нервных клеток мозга
Одна бессонная ночь может повредить оболочку нервных клеток мозга, замедлив передачу сигналов между нейронами. Об этом заявили ученые из итальянского университета Камерино.
Такие изменения приводят к вялости, сонливости и снижению реакции, что подтверждается МРТ людей, страдающих от плохого сна.
В ходе эксперимента на крысах ученые установили, что полноценный сон устранял задержку нервных сигналов на 33%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.