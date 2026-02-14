Форма поиска по сайту

14 февраля, 09:12

Общество
Психолог Майер: челлендж "90–90–1" создает иллюзию продуктивности

Риск отката: в чем суть челленджа "90–90–1"

Пользователи Сети активно делятся результатами прохождения челленджа "90–90–1". В чем его суть и чем он может быть опасен, читайте в материале Москвы 24.

Ключ к достижению целей

Фото: youtube.com/Robin Sharma

В социальных сетях набрал популярность челлендж "90–90–1". Его суть в том, чтобы в течение 90 дней уделять 90 минут в сутки одной цели.

Автором методики считается канадский писатель, специалист по мотивации и развитию личности Робин Шарма. По его мнению, последовательное выполнение этой практики способствует быстрому прогрессу в достижении любых целей.

Шарма убежден, что 90 дней – достаточный срок, чтобы не потерять мотивацию, но при этом сформировать устойчивую привычку. Писатель предложил посвящать этой практике утренние часы – с 5 до 9 утра, считая их самыми продуктивными.

Психолог Александр Кичаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что челлендж "90–90–1" дисциплинирует, тренирует силу воли, умение концентрироваться и ставить цели. Однако метод больше подходит для решения краткосрочных задач (написание диплома, сдача проекта), потому что долгосрочные достигаются пошагово и могут быть скорректированы в процессе.

Кроме того, практика не подойдет для целей, которые впоследствии требуют закрепления и поддержания результата (например, изучения языков).

Метод подходит рациональным людям, имеющим четкую цель и любящим планировать. Четкий распорядок дня, который появляется у человека, придерживающегося правил метода, помогает достигать поставленных перед собой задач.
Александр Кичаев
психолог

Однако метод не пойдет тем, кто не любит следовать четкому плану каждый день. Таких людей челлендж может демотивировать, привести к стрессу и выгоранию, отметил эксперт.

"Также он не подойдет слишком эмоциональным и гиперактивным личностям, например, страдающим синдромом дефицита внимания. Для них этот марафон будет каторгой", – отметил психолог.

Прежде чем начать, специалист рекомендовал убедиться, что новые правила не изменят привычный распорядок дня, не собьют циклы сна и пробуждения. Иначе организм будет находиться в постоянном стрессе, что может привести к срыву. Кроме этого важно определиться с конкретной целью – чего хочется достигнуть благодаря челленджу, заметил Кичаев.

Подмена здравого смысла выносливостью

Фото: 123RF.com/annajannah

Бизнес-психолог, психотерапевт Елизавета Майер рассказала Москве 24, что челлендж "90–90–1" – очередная "волшебная таблетка", продающая простую мысль: если достаточно долго и дисциплинированно заставлять себя работать, результат обязательно появится.

В реальности – это подмена здравого смысла выносливостью. Ориентация на длительность, а не на качество создает впечатление продуктивности без реального достижения поставленных целей. Такие челленджи хорошо продаются, потому что обещают быстрый результат без необходимости думать.
Елизавета Майер
бизнес-психолог, психотерапевт

Эксперт отметила, что большинство подобных практик не позволяет задуматься – ради чего и стоит ли вообще выполнять определенный список задач. Вместо этого авторы таких практик предлагают сделать упор на времени и усердии, называя это прогрессом.

Специалист подчеркнула, что в данном случае важно не просто определиться с целью на ближайшие 90 дней, а полностью изменить приоритеты. Участие в челлендже даст обманчивый эффект, потому что резкое ужесточение режима временно мобилизует психику. Далее может случиться откат к прежним алгоритмам поведения.

"Особенно опасен этот подход для перфекционистов. Для них челлендж становится легальным способом насилия над собой, наполненный чувством морального превосходства и иллюзией развития", – рассказала Майер.

Кроме этого для людей в хроническом стрессе, при недосыпе или тревоге это – ускоренный путь к когнитивному и нервному истощению.

Психолог Кичаев добавил, что альтернативой жестким правилам челленджа может стать обычный тайм-менеджмент. Он рекомендовал использовать таблицу Эйзенхауэра: инструмент, который поможет расставить приоритеты. В том числе для достижения определенной цели, разбив ее на более мелкие задачи. Для этого нужно начертить большой квадрат и разделить его на четыре части с названиями: "важные и срочные", "важные и несрочные", "не важные и срочные", "не важные и не срочные". Затем внести туда задачи.

Также при выполнении поставленной цели поможет другой метод: чередовать 20 минут работы и 10 минут отдыха. Даже если усталость не чувствуется, все равно перерыв поможет освежить свою мотивацию и вернет эмоциональную вовлеченность, добавил Кичаев.

Планируя часы работы и отдыха, нужно соблюдать баланс. В противном случае можно столкнуться с перенапряжением и выгоранием, заключил эксперт.

