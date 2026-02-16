"Вопрос спорный": стоит ли участвовать в марафонах и челленджах

В Сети на Масленицу появились новые марафоны: приготовить блины из необычных ингредиентов, съесть больше всех блинов и придумать самую интересную начинку.

Также зумеры придумали новый тренд – 90/90/1. Его суть в том, чтобы 90 дней подряд уделять ровно 90 минут одному занятию, ни на что не отвлекаясь. Так за 3 месяца можно освоить любое дело, на которое обычно не хватает времени.

Насколько эффективны марафоны и челленджи? Стоит ли в них участвовать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.