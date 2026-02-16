Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 февраля, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли участвовать в марафонах и челленджах

Ночь на 18 февраля станет самой холодной в Москве на неделе

Метель и сильный ветер обрушились на Москву из-за циклона "Вивиана"

Сотрудницу салона красоты в Москве обвинили в краже и уволили, не доплатив зарплату

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

В Москве девушку уволили из салона красоты после отказа пройти проверку на полиграфе

Температура будет ниже климатической нормы в Москве во второй половине февраля

Экскурсии для учеников медклассов провели в крупнейших московских больницах

Температура опустится до минус 17 градусов в Москве в ночь на 17 февраля

Скорость ветра достигнет 17 м/с в Москве 16 февраля

В Сети на Масленицу появились новые марафоны: приготовить блины из необычных ингредиентов, съесть больше всех блинов и придумать самую интересную начинку.

Также зумеры придумали новый тренд – 90/90/1. Его суть в том, чтобы 90 дней подряд уделять ровно 90 минут одному занятию, ни на что не отвлекаясь. Так за 3 месяца можно освоить любое дело, на которое обычно не хватает времени.

Насколько эффективны марафоны и челленджи? Стоит ли в них участвовать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоЛеонид Закошанский

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

