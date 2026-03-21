Высота снега в Москве снизилась до 23 сантиметров. Это на 6 сантиметров ниже уровня климатической нормы для 21 марта, говорят синоптики. Такие данные зафиксировала базовая метеостанция ВДНХ.

На других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составляет от 21 до 24 сантиметров. В Московской области больше всего снега на юге региона, а меньше всего в городе Клин на севере Подмосковья.

