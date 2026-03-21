В Московской области из-за аномального тепла начал активно таять снег. Это создает условия для весеннего половодья. На территории региона отмечают локальные подтопления дворовых территорий.

Специалисты каждый день следят за уровнем воды на гидропостах. Уровень воды в подмосковных Вербилках находится в желтой зоне. За сутки он поднялся на 13 сантиметров. В Звенигороде вода поднялась на 3 сантиметра.

