Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве до конца недели

Снег в Москве полностью растаял, сообщили синоптики. До конца недели в городе действует предупреждение об аномальной жаре. В среду, 1 апреля, воздух прогреется до плюс 18 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Фиксируется слабая магнитная буря, однако ее влияние на самочувствие минимально.

В Подмосковье введен повышенный уровень пожароопасности. На ближайшие пять дней запрещено разводить костры и сжигать мусор, за нарушение предусмотрены крупные штрафы.

