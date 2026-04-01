В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за мощного паводка. Например, в деревне Донино разлилась река Донинка. Она подтопила мост, отрезав несколько сел. На местах работают сотрудники профильных ведомств.

Был проведен обход подтапливаемой территории. С каждым жителем проговорили и предложили оказание помощи. Также провели мониторинг людей, которые не могут передвигаться или нуждаются в скорой помощи.

