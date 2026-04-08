Популярные сети магазинов планируют массово закрыть точки продаж в России

Популярные сети магазинов планируют массово закрывать точки продаж. Для трети магазинов "М.Видео" 2026 год может стать последним. Сеть продолжит развивать свой маркетплейс, где собирается продавать не только бытовую технику, но и мебель, одежду, автомобили.

В свою очередь, "ВкусВилл" закрыл около 300 магазинов, сеть сократилась почти на 13% в рамках оптимизации. Российский бренд Gloria Jeans также может закрыть наименее прибыльные точки, но продавцы эту информацию не подтверждают. Маркетологи отмечают, что москвичи все чаще совершают покупки онлайн.

