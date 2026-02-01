Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 09:45

Экономика

Рюмочная в районе Зюзино прекратило работу

Рюмочная в районе Зюзино прекратило работу

Рюмочная в районе Зюзино прекратит работу

Обувь для космоса производят в технопарках Москвы

ФНС заблокировала счета сервиса доставки Level Kitchen

"Деньги 24": новые бренды одежды и обуви продолжат выходить на российский рынок

"Деньги 24": рестораны и кофейни стали массово закрываться в России

"Деньги 24": эксперты заявили о начале спада на ресторанном рынке в Москве

Крупные рестораторы Москвы начали закрывать свой бизнес

Крупные сети ресторанов стали закрывать точки в Москве

12% классических кофеен закрылись в Москве в 2025 году

Рюмочная в районе Зюзино прекращает работу и ищет новую локацию, оставшись без помещения. Заведение, которое москвичи любили за особую атмосферу и музыкальные мероприятия, закрылось. Его владельцы, трое друзей, изначально хотели создать культурное, а не просто питейное заведение.

В то же время в столице успешно работают заведения с многолетней историей, например, пончиковая на Первой Останкинской улице, открытая в 1953 году. По данным рестораторов, в прошлом году в Москве стало на 630 заведений больше, что является рекордным приростом за последние два года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикагородвидеоЕгор БедуляАрина Устюкова

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика