Рюмочная в районе Зюзино прекратило работу

Рюмочная в районе Зюзино прекращает работу и ищет новую локацию, оставшись без помещения. Заведение, которое москвичи любили за особую атмосферу и музыкальные мероприятия, закрылось. Его владельцы, трое друзей, изначально хотели создать культурное, а не просто питейное заведение.

В то же время в столице успешно работают заведения с многолетней историей, например, пончиковая на Первой Останкинской улице, открытая в 1953 году. По данным рестораторов, в прошлом году в Москве стало на 630 заведений больше, что является рекордным приростом за последние два года.

