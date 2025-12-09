Форма поиска по сайту

09 декабря, 15:15

Эксперты назвали одну из причин закрытия ресторанов на Патриарших прудах

Популярные заведения на Патриарших прудах стали массово закрываться

На Патриарших прудах продолжается волна закрытий ресторанов. Эксперты называют несколько причин сложившейся ситуации. По словам ресторанного обозревателя Александра Ильина, одна из главных проблем – владельцы недвижимости, которые завышают арендные ставки.

Это заставляет даже легендарные заведения, как "Мари Ванна", искать новые площадки с более приемлемыми условиями.

Ресторатор Андрей Грязнов отмечает, что сейчас открываются в основном небольшие проекты площадью до 300 квадратных метров, такие как пекарни, пиццерии и компактные кофейни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

