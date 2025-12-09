09 декабря, 15:15Город
Эксперты назвали одну из причин закрытия ресторанов на Патриарших прудах
На Патриарших прудах продолжается волна закрытий ресторанов. Эксперты называют несколько причин сложившейся ситуации. По словам ресторанного обозревателя Александра Ильина, одна из главных проблем – владельцы недвижимости, которые завышают арендные ставки.
Это заставляет даже легендарные заведения, как "Мари Ванна", искать новые площадки с более приемлемыми условиями.
Ресторатор Андрей Грязнов отмечает, что сейчас открываются в основном небольшие проекты площадью до 300 квадратных метров, такие как пекарни, пиццерии и компактные кофейни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.