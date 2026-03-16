Маркетолог Григорьев: около 15% торговых центров в РФ закроется к 2030 году

Магазины в столичных торговых центрах уступают место походам в спа-центры, спортивным залам или кафе и другим развлечениям, утверждают эксперты. Исчезнет ли офлайн-шопинг в моллах, разбиралась Москва 24.
Фокус на развлечения
Магазины в торговых центрах теряют актуальность из-за увеличения доли онлайн-продаж, рассказали эксперты телеканалу Москва 24. По их словам, на смену бутикам приходят другие форматы: фитнес-клубы, центры госуслуг, рестораны, спа-салоны и развлекательные зоны.
В свою очередь, стоимость торговых площадей упала: за 7 лет с 600 до 440 тысяч рублей за квадратный метр. Инвесторы готовы вкладываться только при высоком доходе, а рестораны и спа-центры сейчас приносят гораздо большую прибыть, чем офлайн-магазины, отметили специалисты.
"Люди готовы закрывать, помимо базовых, потребности в получении определенных эмоций. Это развлекательные сценарии, в частности востребованы кафе, рестораны", – объяснил дизайнер городской среды, урбанист Дмитрий Кудинов телеканалу Москва 24.
В свою очередь, экономист Валерий Корнеев отметил в беседе с Москвой 24, что для большего вовлечения клиентов торговым центрам придется переориентироваться очень сильно, вплоть до детских садов или других мероприятий. И все для того, чтобы загрузить бывшие торговые площади.
В связи с этим торговые центры могут перепродаваться другим владельцам и перепрофилироваться под другие виды деятельности, заключил Корнеев.
Эволюция рынка
Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев подтвердил в разговоре с Москвой 24, что владельцы офлайн-магазинов действительно теряют рынок.
"По моей оценке, доля онлайн-магазинов к 2030 году, скорее всего, составит 35–40%. Поэтому, конечно, торговые центры теряют оборот", – указал эксперт.
Он также отметил, что сегодня ТЦ эволюционируют: со временем они из торгово-развлекательных стали развлекательно-торговыми, так как сместились акценты деятельности.
Однако маркетолог призвал учитывать, что сегодняшние торговые центры очень разные. Среди них есть и старые, где концепции закладывались без особой социальной активности.
"Есть новые центры, которые изначально проектировались как развлекательно-торговые – у них шансов больше переориентироваться. Все зависит от конкретных обстоятельств: где находится здание, насколько удобно к нему добираться. Это развлекательный центр в столице (Москва, Санкт-Петербург), в крупном городе или в районном центре. Судьба каждого будет решаться индивидуально", – отметил эксперт.
Рассуждая о причинах угасания популярности ТЦ, он отметил, что время коронавируса убедило многих: заказывать онлайн – совершенно нормально. Тем более что такие покупки потребителям могут доставить прямо к двери, а выбор в онлайне куда больше. Кроме того, есть шанс выбрать максимально удобную цену или подождать неделю ради ее снижения, если это одежда или электроника, объяснил маркетолог.
В связи с этим, по его мнению, инвесторы стали осторожнее подходить к строительству новых объектов – риски возросли. Таким образом, к 2030 году может закрыться около 15% развлекательно-торговых центров, однако это не значит, что они исчезнут совсем, заключил Григорьев.