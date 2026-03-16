Маркетолог Григорьев: около 15% торговых центров в РФ закроется к 2030 году

Магазины в столичных торговых центрах уступают место походам в спа-центры, спортивным залам или кафе и другим развлечениям, утверждают эксперты. Исчезнет ли офлайн-шопинг в моллах, разбиралась Москва 24.

Фокус на развлечения

Магазины в торговых центрах теряют актуальность из-за увеличения доли онлайн-продаж, рассказали эксперты телеканалу Москва 24. По их словам, на смену бутикам приходят другие форматы: фитнес-клубы, центры госуслуг, рестораны, спа-салоны и развлекательные зоны.





Андрей Бархота эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Поток клиентов превратился в поток получателей развлечения. Те, кто получает спортивные и другие услуги, не являющиеся торговыми. Поэтому все, судя по всему, идет к тому, что клиентский трафик сохраняется на прежнем уровне и даже возрастет.

В свою очередь, стоимость торговых площадей упала: за 7 лет с 600 до 440 тысяч рублей за квадратный метр. Инвесторы готовы вкладываться только при высоком доходе, а рестораны и спа-центры сейчас приносят гораздо большую прибыть, чем офлайн-магазины, отметили специалисты.

"Люди готовы закрывать, помимо базовых, потребности в получении определенных эмоций. Это развлекательные сценарии, в частности востребованы кафе, рестораны", – объяснил дизайнер городской среды, урбанист Дмитрий Кудинов телеканалу Москва 24.

В свою очередь, экономист Валерий Корнеев отметил в беседе с Москвой 24, что для большего вовлечения клиентов торговым центрам придется переориентироваться очень сильно, вплоть до детских садов или других мероприятий. И все для того, чтобы загрузить бывшие торговые площади.





Валерий Корнеев экономист К сожалению, проблемы в этом сегменте усугубляются. С одной стороны, есть ситуация с высокой ключевой ставкой: кредиты дорогие, а обслуживание любого торгового центра требует вложений. С другой – компании либо уходят, либо требуют снижения ставки по арендной плате.

В связи с этим торговые центры могут перепродаваться другим владельцам и перепрофилироваться под другие виды деятельности, заключил Корнеев.

Эволюция рынка

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев подтвердил в разговоре с Москвой 24, что владельцы офлайн-магазинов действительно теряют рынок.

"По моей оценке, доля онлайн-магазинов к 2030 году, скорее всего, составит 35–40%. Поэтому, конечно, торговые центры теряют оборот", – указал эксперт.

Он также отметил, что сегодня ТЦ эволюционируют: со временем они из торгово-развлекательных стали развлекательно-торговыми, так как сместились акценты деятельности.





Николай Григорьев член совета Гильдии маркетологов В будущем эти магазины могут стать центрами социального пространства, где люди проводят время разнообразно, а не только с точки зрения шопинга. Покупать вещи там тоже будут, потому что зарабатывать деньги все равно нужно, чтобы содержать всю инфраструктуру.

Однако маркетолог призвал учитывать, что сегодняшние торговые центры очень разные. Среди них есть и старые, где концепции закладывались без особой социальной активности.

"Есть новые центры, которые изначально проектировались как развлекательно-торговые – у них шансов больше переориентироваться. Все зависит от конкретных обстоятельств: где находится здание, насколько удобно к нему добираться. Это развлекательный центр в столице (Москва, Санкт-Петербург), в крупном городе или в районном центре. Судьба каждого будет решаться индивидуально", – отметил эксперт.

Рассуждая о причинах угасания популярности ТЦ, он отметил, что время коронавируса убедило многих: заказывать онлайн – совершенно нормально. Тем более что такие покупки потребителям могут доставить прямо к двери, а выбор в онлайне куда больше. Кроме того, есть шанс выбрать максимально удобную цену или подождать неделю ради ее снижения, если это одежда или электроника, объяснил маркетолог.

В связи с этим, по его мнению, инвесторы стали осторожнее подходить к строительству новых объектов – риски возросли. Таким образом, к 2030 году может закрыться около 15% развлекательно-торговых центров, однако это не значит, что они исчезнут совсем, заключил Григорьев.

