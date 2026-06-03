Новое решение Минфина РФ по закупке валюты и золота могут обсудить на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), возможно, будут обсуждать новое решение Минфина РФ по закупке валюты и золота на открытом рынке. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

С 5 июня по 1 июля объем покупки вырастает в 5 раз и составит 5 миллиардов рублей в эквиваленте ежедневно. Рынок ожидал как минимум 15 миллиардов рублей и был несколько огорчен, поэтому шанс на ослабление рубля в очередной раз откладывается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.