06 июля, 07:30Транспорт
Поезда МЦД-4 временно перестанут останавливаться на станции Серп и Молот
С 6 июля поезда МЦД-4 временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот. В Дептрансе сообщили, что изменения связаны с возведением нового городского вокзала Серп и Молот.
На время работ пассажирам рекомендуют строить маршрут через станции "Римская", "Площадь Ильича" или Москва-Товарная. Проложить маршрут можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.