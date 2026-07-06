Поезда МЦД-4 временно перестанут останавливаться на станции Серп и Молот

С 6 июля поезда МЦД-4 временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот. В Дептрансе сообщили, что изменения связаны с возведением нового городского вокзала Серп и Молот.

На время работ пассажирам рекомендуют строить маршрут через станции "Римская", "Площадь Ильича" или Москва-Товарная. Проложить маршрут можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.