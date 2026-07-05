"Новости дня": мотоциклистам напомнили о ПДД в рамках рейда Госавтоинспекции

Госавтоинспекция провела 4 и 5 июля рейд "Мотобезопасность". Сотрудники полиции выявляли нарушителей и напоминали им о правилах дорожного движения.

Мотоциклисты сами понимают важность соблюдения ПДД. При себе они должны иметь водительские права, полис ОСАГО и СТС.

Также важно помнить о максимальной разрешенной скорости в городе, для владельцев такого транспорта она составляет 60 километров в час. Кроме того, при поездке нужно надевать на себя шлем.

Сотрудники ГАИ советуют родителям контролировать, на чем и как ездят дети.

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