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16 июля, 09:14

Политика

Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова за массовый героизм и мужество в ходе СВО, сообщили в Минобороны России.

"За массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции, Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден "Суворова", – говорится в сообщении.

Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки. Свои доклады министру представили командующий группировкой Валерий Солодчук и командующий объединением группировки Константин Нечаев.

Кроме того, министр обороны также вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих "Южной" группировки с освобождением Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). В поздравительной телеграмме он подчеркнул мужество и решимость бойцов, благодаря которым им удается успешно отражать атаки противника и значительно способствовать продвижению "Южной" группировки войск.

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