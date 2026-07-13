Новый автобусный маршрут запустят между станций метро "Тушинская" и больницей в Истре

Новый автобусный маршрут между станцией метро "Тушинская" и 52-й городской больницей в Истре запустят 15 июля. Автобусы будут ходить по будням и совершать 6 рейсов в день: в 07:00, 07:30 и 08:00 из Москвы и в 17:30, 18:00 и 18:30 из Истры.

Стоимость проезда составит 136 рублей по карте "Тройка" и 141 рубль по банковской карте. Оплатить проезд можно абонементом "Единый" зоны "Пригород". Карта "Стрелка" работать не будет.

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