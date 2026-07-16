Жителей Москвы предупредили о порывистом ветре до 17 м/c днем 16 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Днем 16 июля в столице местами усилится ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ).

Жителей призвали быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

В столичном главке МЧС также посоветовали быть предельно внимательными за рулем, избегать на улице шатких конструкций и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в четверг, 16 июля, в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, температура воздуха составит 20–22 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса.

Также ливни с грозами, градом и штормовым ветром с порывами свыше 25 метров в секунду обрушились на восемь регионов России. Непогода затронула Приморский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский край, Свердловскую и Челябинскую области, Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую республики.