Трансмашхолдинг проверит вагоны после задымления на крыше трамвая Т2

Фото: МАХ/"Агентство "Москва"

Производитель АО "Трансмашхолдинг" инициирует внеплановую проверку всей серии трамвайных вагонов после задымления на крыше одного. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Речь идет о рейсе, следовавшем по маршруту Т2. Задымление было зафиксировано утром 16 июля, когда транспорт ехал по Бауманской улице. В результате никто не пострадал, вагон сняли с линии.

Все трамваи этой модели обслуживаются по контракту жизненного цикла, пояснили в пресс-службе, подчеркнув, что компания-производитель несет перед Московским метрополитеном ответственность за текущее состояние.

"Вагон перед выходом на линию прошeл все плановые виды ремонта и осмотров", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово по выходным дням в связи с ремонтом путей. Ограничения начали действовать с 27 июня.

В частности, трамваи, следующие по маршрутам № 11 и 12, будут доезжать только до метро "Партизанская". При этом от "Партизанской" до Восточного Измайлова будут ходить автобусы 012к. В связи с этим пассажирам порекомендовали пользоваться автобусом № 622 и Арбатско-Покровской линией метро.