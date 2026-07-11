Москвичам столкнулись с доначислением утильсбора за автомобили, ввезенные из СНГ

Москвичам доначисляют утилизационный сбор за автомобили, ввезенные из стран СНГ. По оценкам экспертов, автовладельцы будут обращаться в суд, поскольку с учетом пени суммы доначислений могут превышать 1 миллион рублей.

Как поясняют специалисты, после введения в апреле 2024 года новой формулы расчета утилизационного сбора возникли споры о порядке ее применения. В Федеральной таможенной службе заявили, что доначисления производятся в случаях, когда заявленная цель ввоза автомобиля не соответствовала фактической.

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