Москвич помог оштрафовать недобросовестных самокатчиков на миллионы рублей

Москвич почти каждый день фиксирует нарушения пользователей электросамокатов на камеру и отправляет записи в службы поддержки кикшеринговых компаний. По его словам, благодаря его обращениям нарушителям выписали штрафы на десятки миллионов рублей.

Мужчина рассказывает, что занимается этим ради безопасности на дорогах. К подобной практике присоединяются и другие горожане. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.