Новости Москвы: вафельную разметку обновили на пересечении Дмитровского шоссе

На пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда обновили вафельную разметку. Желтая сетка помогает водителям соблюдать правила проезда и не блокировать движение на перекрестках. Благодаря этому транспорт проезжает быстрее в среднем на 15–20%.

Завершается реставрация дома Страхова в Сокольниках. Памятник деревянного зодчества с более чем вековой историей был построен в 1903 году архитектором Леонидом Лазовским. У здания сохранились крыша с уникальным шатром и резные элементы на фасадах.

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