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01 августа, 23:30

Транспорт

ЦОДД разработал более 60 проектов для вылетных магистралей Москвы

ЦОДД разработал более 60 проектов для вылетных магистралей Москвы

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработал более 60 проектов для вылетных магистралей Москвы: они касаются дополнительных и выделенных полос, новых пешеходных переходов, переразметки и изменения скоростного режима.

25 решений уже реализованы – они точечно увеличили пропускную способность, сократили перепробег и время в пути, а также снизили риск заторов на ключевых трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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