29 июля, 23:00Транспорт
Автоэксперт заявил, что проблемы с запчастями в России преувеличены
Проблемы с запчастями в России преувеличены: технические центры работают без остановки, а трудности возникают лишь у владельцев редких машин, для которых детали не пользовались массовым спросом, заявил автоэксперт Андрей Севастьянов.
По его словам, большинство неоригинальных запчастей выпускают те же заводы, что и оригинальные, поэтому их качество не уступает брендовым. Основная причина паники – привычка автомобилистов к дешевым деталям и нежелание продавцов платить налоги, а не реальный дефицит.
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