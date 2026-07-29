29 июля, 15:30Транспорт
Владелец московского автосервиса рассказал о ситуации на рынке запчастей
Дефицита автозапчастей в России нет, заявил автоэксперт, владелец автосервиса Андрей Севастьянов.
По его словам, в крупных городах представлен широкий выбор комплектующих, а найти нужную деталь можно с помощью многочисленных каталогов.
В регионах срок поставки может быть дольше. Трудности иногда возникают с запчастями для редких автомобилей, однако в целом необходимые детали доступны, отметил эксперт.
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