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29 июля, 15:30

Транспорт

Владелец московского автосервиса рассказал о ситуации на рынке запчастей

Владелец московского автосервиса рассказал о ситуации на рынке запчастей

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Дефицита автозапчастей в России нет, заявил автоэксперт, владелец автосервиса Андрей Севастьянов.

По его словам, в крупных городах представлен широкий выбор комплектующих, а найти нужную деталь можно с помощью многочисленных каталогов.

В регионах срок поставки может быть дольше. Трудности иногда возникают с запчастями для редких автомобилей, однако в целом необходимые детали доступны, отметил эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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