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16 июля, 12:30

Экономика

"Деньги 24": продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за месяц

"Деньги 24": продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за месяц

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Продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за прошедший месяц. По данным Центра стратегических разработок, в Москве насчитывается более 15 тысяч электромобилей и свыше 300 тысяч гибридов. При этом доля таких машин на российском рынке остается значительно ниже, чем в ряде других стран.

Минпромторг планирует снизить скидку на покупку электромобилей с 35% до 10%. Субсидию смогут получить только покупатели автомобилей российского производства. Одним из основных факторов, сдерживающих спрос на новые электромобили, эксперты называют недостаточное количество зарядных станций, особенно быстрых.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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