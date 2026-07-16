"Деньги 24": продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за месяц

Продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза за прошедший месяц. По данным Центра стратегических разработок, в Москве насчитывается более 15 тысяч электромобилей и свыше 300 тысяч гибридов. При этом доля таких машин на российском рынке остается значительно ниже, чем в ряде других стран.

Минпромторг планирует снизить скидку на покупку электромобилей с 35% до 10%. Субсидию смогут получить только покупатели автомобилей российского производства. Одним из основных факторов, сдерживающих спрос на новые электромобили, эксперты называют недостаточное количество зарядных станций, особенно быстрых.

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