Продуктовые сети в России будут получать топливо в приоритетном порядке

Торговые сети, доставляющие продукты в магазины, будут получать топливо вне очереди. Такое решение совместно приняли Министерство энергетики РФ и Минсельхоз России.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, приоритетное обеспечение топливом позволит избежать сбоев в поставках скоропортящейся продукции. В противном случае компаниям пришлось бы компенсировать убытки от испорченных товаров за счет повышения цен.

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