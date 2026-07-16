16 июля, 07:15Экономика
Продуктовые сети в России будут получать топливо в приоритетном порядке
Торговые сети, доставляющие продукты в магазины, будут получать топливо вне очереди. Такое решение совместно приняли Министерство энергетики РФ и Минсельхоз России.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, приоритетное обеспечение топливом позволит избежать сбоев в поставках скоропортящейся продукции. В противном случае компаниям пришлось бы компенсировать убытки от испорченных товаров за счет повышения цен.
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