Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 07:15

Экономика

Продуктовые сети в России будут получать топливо в приоритетном порядке

Продуктовые сети в России будут получать топливо в приоритетном порядке

В Московском регионе отмечают улучшение ситуации с топливом

Доставляющие продукты питания сети будут получать топливо вне очереди

Новости Москвы: почти 2 км дорожек обустроили на новой набережной на западе столицы

Мишустин заявил об успешном выпуске новейших лекарств в России

"Деньги 24": эксперты ВШЭ выявили связь между лишним весом и падением ВВП

Внутренний рынок России начал наполняться дизельным топливом

"Деньги 24": семейная ипотека в России может стать более адресной

Новак заявил о наполнении рынка дизелем после запрета на экспорт

"Деньги 24": ученые ВШЭ выявили связь между ожирением и ростом экономики

Торговые сети, доставляющие продукты в магазины, будут получать топливо вне очереди. Такое решение совместно приняли Министерство энергетики РФ и Минсельхоз России.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, приоритетное обеспечение топливом позволит избежать сбоев в поставках скоропортящейся продукции. В противном случае компаниям пришлось бы компенсировать убытки от испорченных товаров за счет повышения цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика