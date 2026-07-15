15 июля, 08:30Экономика
Российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт
Российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.
Второй месяц подряд число выданных кредитных карт практически не меняется. Одна из причин – все больше клиентов пользуются кредитками только в течение льготного периода и возвращают деньги без уплаты процентов, поэтому банки не получают дополнительного дохода. Кроме того, банки стали осторожнее подходить к выдаче новых карт и снижать кредитные лимиты отдельным клиентам.
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