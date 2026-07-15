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15 июля, 08:30

Экономика

Российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт

Российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт

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Российские банки снизили темпы выдачи кредитных карт. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Второй месяц подряд число выданных кредитных карт практически не меняется. Одна из причин – все больше клиентов пользуются кредитками только в течение льготного периода и возвращают деньги без уплаты процентов, поэтому банки не получают дополнительного дохода. Кроме того, банки стали осторожнее подходить к выдаче новых карт и снижать кредитные лимиты отдельным клиентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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