Россиян предупредили о рисках покупок через социальные сети

Покупка товаров напрямую через социальные сети, а не через проверенные маркетплейсы, сопряжена с риском обмана. Продавцы нередко принимают оплату переводом на карту, а в случае нарушения прав покупателю бывает сложно доказать свою правоту.

При этом такой формат торговли позволяет предпринимателям напрямую общаться с клиентами и развивать свой бизнес. Перед сделкой специалисты рекомендуют проверять данные продавца, наличие договора оферты и условий возврата товара.

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