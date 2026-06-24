24 июня, 08:15Общество
"Новости дня": продажу некачественной продукции хотят ограничить новым законом в России
В России хотят ввести механизм оперативной блокировки опасных и фальсифицированных товаров. Для этого планируется внести изменения сразу в пять федеральных законов, включая нормы о защите прав потребителей, правила торговли и государственного надзора.
Новая система позволит останавливать продажу некачественной продукции непосредственно на кассе. Сейчас даже после выявления опасной партии товара и выдачи предписания конкретному продавцу такая продукция может продолжать продаваться в других торговых точках.
Подробнее – в программе "Новости дня".