"Новости дня": продажу некачественной продукции хотят ограничить новым законом в России

В России хотят ввести механизм оперативной блокировки опасных и фальсифицированных товаров. Для этого планируется внести изменения сразу в пять федеральных законов, включая нормы о защите прав потребителей, правила торговли и государственного надзора.

Новая система позволит останавливать продажу некачественной продукции непосредственно на кассе. Сейчас даже после выявления опасной партии товара и выдачи предписания конкретному продавцу такая продукция может продолжать продаваться в других торговых точках.

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