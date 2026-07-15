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15 июля, 11:30

Экономика

"Деньги 24": закреплять карточки товаров за продавцами на маркетплейсах предложили в РФ

"Деньги 24": закреплять карточки товаров за продавцами на маркетплейсах предложили в РФ

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Минэкономразвития предложило закрепить право продавцов на карточки товаров на маркетплейсах. Это позволит селлерам переносить карточки при переходе с одной платформы на другую.

За три года крупнейшие маркетплейсы по жалобам правообладателей заблокировали 13,3 миллиона карточек товаров без подтверждения их оригинальности. С 1 сентября продавцы будут обязаны указывать в описании товара ссылки на официальные реестры сертификатов.

С 1 октября начнет действовать многоуровневая система проверки сведений в карточках товаров. Ожидается, что количество подделок сократится, однако это может повлиять на стоимость товаров.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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