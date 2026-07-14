Россиян предупредили, что мошенники начали клонировать маркетплейсы

Мошенники стали чаще создавать сайты-двойники популярных маркетплейсов и использовать чужие аккаунты продавцов для размещения несуществующих товаров. Об этом предупредили в МВД. Аферисты предлагают перевести деньги в обход встроенной системы оплаты – на банковскую карту или по сторонней ссылке. После получения средств они исчезают, а покупатель остается без заказа и без денег.

В полиции порекомендовали оплачивать покупки только через официальные сервисы маркетплейсов и не переходить по подозрительным ссылкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.