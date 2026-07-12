"Новости дня": в России вступил в силу новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Банк России изменил порядок формирования справочников, которые используют для определения размера страховых выплат.

Теперь при расчете не будут учитывать цены на аналоги, если они дешевле оригинальных деталей более чем на 70%. Новые требования должны сократить разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью ремонта автомобиля.

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