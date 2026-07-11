Станцию МЦД-3 "Петровско-Разумовская" закроют с 15 июля ради ВСМ

С 15 июля станция "Петровско-Разумовская" МЦД-3 временно закроется для строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, пассажирам предложат альтернативные маршруты через МЦК и метро.

Новые поезда ВСМ с обтекаемой формой смогут развивать скорость до 400 километров в час и будут рассчитаны на 450 пассажиров с четырьмя классами обслуживания и удобствами в каждом кресле. После реконструкции станция станет крупным хабом, объединяющим диаметры, линии метро и саму магистраль, путь до Петербурга сократится до 2 часов 15 минут, а запуск поездов запланирован на весну 2028 года.

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