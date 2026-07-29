В Москве по выходным изменится время работы четырех трамвайных маршрутов

В Москве по выходным изменится расписание четырех трамвайных маршрутов. Последний рейс трамвая № 16 от конечных остановок отправится в 23:05. После этого вагоны будут курсировать только на участке от остановки "Чертаново Южное" до Москворецкого рынка.

Трамвай № 26 отправится от станции метро "Университет" в 23:46, а № 38 – от ДК "Компрессор" до Черемушек в 23:20. Изменения затронут и маршрут № 47. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.