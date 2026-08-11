Владелец участка предложил жителям СНТ в Подмосковье заключить платный сервитут

Владелец дороги предложил жителям СНТ "Новое Литвиново-1" в Подмосковье заключить платный сервитут для проезда к домам. По словам Сергея Щукина, участок находится в его собственности, а официальной дороги на этой территории нет. Жители утверждают, что после установки шлагбаума свободный проезд к домам стал невозможен.

По словам местных жителей, стоимость проезда несколько раз менялась и сейчас составляет до 2 тысяч рублей. Они опасаются, что из-за препятствий к домам не смогут проехать экстренные службы. Жители обращались в администрацию, прокуратуру и Следственный комитет.

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