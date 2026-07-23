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23 июля, 22:30

Происшествия

Жители Красногорска пожаловались на несовершеннолетних питбайкеров

Жители Красногорска пожаловались на несовершеннолетних питбайкеров

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Жители Красногорска пожаловались на подростков, которые устроили гонки на питбайках возле торгового центра. По словам очевидцев, несовершеннолетние гоняют по парковке, тротуарам и проезжей части, создавая опасность для пешеходов. После жалоб администрация торгового центра установила на парковке дополнительные ограничители, однако подростки продолжают объезжать их и устраивать заезды.

Жители создали общий чат и готовят петицию с требованием ограничить использование питбайков в городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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