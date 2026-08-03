Самокатчикам напомнили о последствиях неуплаты штрафов

Если нарушитель не оплатит штраф от сервиса аренды самокатов, задолженность может быть передана судебным приставам. В этом случае возможны арест банковских счетов и ограничения, напомнила адвокат Юлия Нитченко.

Юристы отмечают, что игнорировать судебное разбирательство невыгодно. Если пользователь не согласен с начисленным штрафом, в суде можно попросить о его снижении, если сумма оказалась завышенной. По словам специалистов, суды нередко удовлетворяют такие требования.

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