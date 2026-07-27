ГАИ предложила ввести отдельную категорию прав для владельцев электросамокатов

ГАИ предложила ввести для владельцев СИМ отдельную категорию водительских прав. С начала сезона число ДТП с участием электросамокатов в Москве выросло более чем в 2,5 раза, а продажи частных самокатов увеличились в 1,5–2 раза. Конкретный механизм введения новой категории и порядок получения прав пока не определены.

Роскачество предложило россиянам завести специальную цифровую банковскую карту исключительно для покупок в интернете, чтобы снизить риски мошенничества. Также рекомендуется устанавливать лимиты на дневные траты – это позволит остановить вывод средств, если мошенники получат доступ к реквизитам карты.

В России красная икра подешевела впервые после резкого подорожания: средняя стоимость килограмма за год снизилась на 1–1,5% и составила 9 414 рублей. Эксперты не ожидают серьезного падения цен, так как стоимость напрямую зависит от объемов вылова и состояния популяции лососевых.

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