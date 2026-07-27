Посетители обновленного причала "Парк Горького – 2" поделились впечатлениями

Посетители обновленного причала "Парк Горького – 2" рассказали, что прогулка по Москве-реке позволяет увидеть привычные городские виды под другим углом. Одним пейзажи напоминают кадры из кино, другие говорят, что поездка помогает отвлечься от городской суеты.

Многие туристы отмечают, что с воды проще рассмотреть архитектуру и известные достопримечательности столицы.

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