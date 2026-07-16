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16 июля, 07:15

Транспорт

На первом и четвертом речных маршрутах Москвы изменились тарифы

На первом и четвертом речных маршрутах Москвы изменились тарифы

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В Москве изменилась стоимость проезда на регулярном речном транспорте. Новые тарифы начали действовать на первом и четвертом речных маршрутах.

В будние дни поездка по карте "Тройка" теперь стоит 400 рублей, при оплате по биометрии – 300 рублей, бесконтактной банковской картой – 450 рублей. В выходные и праздничные дни тарифы выше: 700 рублей по "Тройке", 600 рублей по биометрии и 750 рублей при бесконтактной оплате. Стоимость проезда на втором и третьем речных маршрутах осталась без изменений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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