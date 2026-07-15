Новые автобусы будут курсировать в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще

Автобусы НефАЗ будут курсировать по маршрутам проекта "Москва – область" в Тушине, Зеленограде и Марьиной Роще. В столичный транспорт поступили 232 современных автобуса, которые сделают поездки между Москвой и Подмосковьем удобнее.

Новые автобусы оборудованы климат контролем, местами для перевозки велосипедов и детских колясок, а также медиапанелями с информацией о маршруте. Проект "Москва – область" дает возможность жителям прогнозировать время в пути и решает проблему транспортной доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.