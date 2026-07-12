Единые требования к работе самокатов ввели в Подмосковье

В 23 округах Подмосковья начал действовать единый стандарт работы сервисов аренды электросамокатов. В муниципалитетах определили время работы сервисов, места для парковки, зоны запрета движения и участки с ограничением скорости.

Новые правила должны повысить безопасность пешеходов и пользователей самокатов, а также решить проблему неправильной парковки. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.