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Новости

12 июля, 10:00

Транспорт

Единые требования к работе самокатов ввели в Подмосковье

Единые требования к работе самокатов ввели в Подмосковье

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В 23 округах Подмосковья начал действовать единый стандарт работы сервисов аренды электросамокатов. В муниципалитетах определили время работы сервисов, места для парковки, зоны запрета движения и участки с ограничением скорости.

Новые правила должны повысить безопасность пешеходов и пользователей самокатов, а также решить проблему неправильной парковки. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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