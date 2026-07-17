17 июля, 06:57Политика
Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в выборы в США
Фото: depositphotos/azarbico
Посольство Китая в США категорически отвергло обвинения в попытках повлиять на американский электоральный процесс. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.
Там подчеркнули, что Пекин неизменно соблюдает принцип невмешательства в дела суверенных государств и не намерен от него отступать в будущем.
Дипломаты напомнили, что президентские выборы являются сугубо внутренним делом Соединенных Штатов, а их результат определяют исключительно голоса американских граждан.
Такое заявление прозвучало на фоне очередных выпадов в адрес КНР со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер во время обращения к нации обвинил чиновников в многолетнем сокрытии правды о критической уязвимости избирательной инфраструктуры Штатов.
По его словам, противники США, в том числе Россия, Китай, Иран и КНДР, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру.