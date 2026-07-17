Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в выборы в США

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Посольство Китая в США категорически отвергло обвинения в попытках повлиять на американский электоральный процесс. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Там подчеркнули, что Пекин неизменно соблюдает принцип невмешательства в дела суверенных государств и не намерен от него отступать в будущем.

Дипломаты напомнили, что президентские выборы являются сугубо внутренним делом Соединенных Штатов, а их результат определяют исключительно голоса американских граждан.

Такое заявление прозвучало на фоне очередных выпадов в адрес КНР со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер во время обращения к нации обвинил чиновников в многолетнем сокрытии правды о критической уязвимости избирательной инфраструктуры Штатов.

По его словам, противники США, в том числе Россия, Китай, Иран и КНДР, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру.