Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 07:13

Транспорт

Продажи легковых авто с пробегом в РФ в июне выросли на 8,6%

Фото: 123RF.com/bilanol

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам июня 2026 года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Уточняется, что за прошлый месяц граждане купили свыше 507 тысяч легковых авто с пробегом. Самой популярной маркой остается Lada – 114 тысяч штук (спрос сократился на 1,6%).

Ниже следуют Toyota и Kia – свыше 55 и 29 тысяч штук соответственно. Спрос на японскую и корейскую марки вырос на более чем 18% и почти 8% соответственно. Также в топ-5 вошли Hyundai и Volkswagen, причем подержанные машины немецкой марки стали покупать на 23% чаще.

Среди конкретных моделей лидерами стали Kia Rio (более 10 тысяч штук, +16% спроса), Hyundai Solaris (10 тысяч штук, +8,8%) и Lada 2107 (свыше 9 тысяч). Топ-5 замыкают Toyota Corolla и Ford Focus.

За первое полугодие 2026 года россияне приобрели 2,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии ввезли на 34% больше поддержанных легковых автомобилей, чем за аналогичный период в 2025 году. Всего с января по апрель в России оказались 72,3 тысячи японских легковых авто с пробегом. Самой большой популярностью пользуются машины марок Toyota и Honda.

Читайте также


транспортавто

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика