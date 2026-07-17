Продажи легковых авто с пробегом в РФ в июне выросли на 8,6%

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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам июня 2026 года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Уточняется, что за прошлый месяц граждане купили свыше 507 тысяч легковых авто с пробегом. Самой популярной маркой остается Lada – 114 тысяч штук (спрос сократился на 1,6%).

Ниже следуют Toyota и Kia – свыше 55 и 29 тысяч штук соответственно. Спрос на японскую и корейскую марки вырос на более чем 18% и почти 8% соответственно. Также в топ-5 вошли Hyundai и Volkswagen, причем подержанные машины немецкой марки стали покупать на 23% чаще.

Среди конкретных моделей лидерами стали Kia Rio (более 10 тысяч штук, +16% спроса), Hyundai Solaris (10 тысяч штук, +8,8%) и Lada 2107 (свыше 9 тысяч). Топ-5 замыкают Toyota Corolla и Ford Focus.

За первое полугодие 2026 года россияне приобрели 2,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Японии ввезли на 34% больше поддержанных легковых автомобилей, чем за аналогичный период в 2025 году. Всего с января по апрель в России оказались 72,3 тысячи японских легковых авто с пробегом. Самой большой популярностью пользуются машины марок Toyota и Honda.

