Армия РФ поразила порты Украины, используемые для доставки грузов для ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили инфраструктурные объекты в портах Одессы и Черноморска, которые использовались в интересах доставки грузов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что портовая инфраструктура использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВС РФ поразили цеха по производству и сборке БПЛА. Также в порту Черноморск удалось поразить пожарный катер.

Ранее ВС РФ смогли уничтожить склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Также был поражен склад на территории масложиркомбината в Запорожье. Цели использовались для снабжения ВСУ.

