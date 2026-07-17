Москвичей предупредили о возможных затруднениях движения вечером пятницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Локальные затруднения движения возможны в столице вечером пятницы, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Уточняется, что вечерний разъезд начнется раньше – интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, вылетных магистралях в область и ТТК ожидается после 16:00.

"Советуем строить маршрут заранее", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-3 изменится в четверг и пятницу, 18 и 19 июля.

На Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами частично увеличат до 40 минут. При движении в центр интервалы частично увеличены до 25 минут.

