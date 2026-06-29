Собянин: началось строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии

На Люблинско-Дмитровской линии метро началось строительство станции "Южный порт". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, станция будет находиться на развивающейся территории бывшей промзоны Южный порт. Она улучшит транспортную доступность Южнопортового района. Строительство идет открытым способом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". В проекте – две береговые платформы и два наземных вестибюля. Строительство планируют завершить в 2030 году.

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