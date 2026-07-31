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31 июля, 13:30

Транспорт

В Москве чаще всего арендуют электросамокаты у метро, МЦД и МЦК

В Москве чаще всего арендуют электросамокаты у метро, МЦД и МЦК

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Каждая четвертая поездка на электросамокате в Москве начинается у метро, МЦД или МЦК. Об этом сообщают популярные сервисы кикшеринга.

Среди самых популярных станций, от которых стартуют москвичи, – "ВДНХ", "Текстильщики" и "Ботанический сад". Пиковые часы для старта поездок: утром с 08:00 до 10:00, вечером – с 19:00 до 21:00. Статистика доказывает, что самокат дополняет общественный транспорт, исключая пробки, долгое ожидания на остановках и сложности с парковкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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