06 мая, 08:19

Два коммерческих объекта выставили на торги в Зеленограде

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Открытые аукционы пополнились двумя коммерческими объектами в Зеленоградском административном округе (ЗАО), рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Его слова приводит портал мэра и правительства Москвы.

Площадь помещений, расположенных в районах Матушкино и Силино, составляет 29,1 и 282,3 квадратного метра соответственно. Продавцом выступает департамент городского имущества Москвы.

Вариативность размера, как подчеркнул Пуртов, позволяет инвесторам подобрать подходящий под бизнес объект любого масштаба. Оба находятся на первых этажах многоквартирных домов рядом с крупным лесопарком.

Первый лот подойдет для ателье по ремонту одежды или небольшой студии косметических услуг. Второй можно использовать как офис, организацию дополнительного образования или клиентский центр крупной компании.

Заявки на участие принимаются до 25 мая, а сами торги пройдут 3 июня на платформе "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Всего в первом квартале 2026 года инвесторы приобрели у города восемь коммерческих помещений в трех районах Зеленограда, напомнила, в свою очередь, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Самое маленькое из них, площадью 39,5 квадратных метра, расположено в Силине, а самое большое – более 300 "квадратов" – в районе Крюково.

"Еще шесть объектов коммерческой недвижимости с января по март инвесторы приобрели в районе Старое Крюково. Общая площадь этих помещений составила почти 880 квадратных метров", – добавила она.

Вместе с тем на аукционах можно приобрести еще три нежилых помещения площадью от 151 до 248,1 квадратного метра в районе Северном. В них можно открыть продуктовые магазины, тренажерные залы или культурно-досуговые организации.

Объекты расположены на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в открытых аукционах завершится 13 мая, сами торги состоятся 21 мая.

