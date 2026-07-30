"Новости дня": новые автобусы "Ситимакс-9" вышли на маршруты Москвы

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30 июля, 12:00

Транспорт

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На московские дороги вышли новые автобусы "Ситимакс-9". Они уже курсируют по маршруту № 1594 от станции метро "Крылатское" до Одинцово.

"Ситимакс-9" относятся к автобусам среднего класса и вмещают почти 80 пассажиров. Они оснащены самой большой в своем классе зоной низкого пола. Благодаря компактным размерам они легко справляются с участками дорог, где более вместительным машинам сложнее проехать или выполнить поворот.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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